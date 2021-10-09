Снизят ли электромобили спрос на бензин

Влияние нефтегазовой промышленности на автомобильную отрасль сложно переоценить. При этом 99% (1,4 млрд) автомобилей из общего числа машин в мире - обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), потребляющими топливо. Однако рынок электромобилей быстро расширяется. Скоро они начнут вытеснять автомобили с ДВС, что снизит на мировой нефтяной спрос, пишет Modern Diplomacy.

Согласно прогнозам, мировой спрос на нефть упадет на 70%. Сейчас Китай и Индия входят в число крупнейших импортеров нефти в мире. Если к 2040 году на электромобили будет приходиться треть всех продаж на мировом авторынке, это может привести к снижению спроса на топливо на целых 9 миллионов баррелей в день, что составляет около 90% дневного уровня добычи в Саудовской Аравии.

С помощью электромобилей можно уменьшить загрязнение окружающей среды из-за выбросов углерода, но падение мирового спроса на нефть угрожает стабильности нефтегазовой отрасли. Нефть уже давно работает как движущая сила человеческой деятельности, включая транспорт, доставку товаров, канализацию, водопроводы, сельское хозяйство и строительство. Однако система управления энергопотреблением в мире медленно меняется во имя снижения выбросов углерода, которые наносят вред окружающей среде и нарушают деятельность человека из-за ухудшения качества воздуха.

Внедрение электромобилей соответствует видению и миссии Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году и ориентации на использование возобновляемых источников энергии к 2025 году. В Парижском соглашении есть пять пунктов, которые должны быть соблюдены присоединившимися странами: меры по смягчению последствий путем сокращения выбросов, прозрачная система учета и сокращения выбросов, направленная на укрепление способности стран преодолевать негативные воздействия изменения климата, активизация усилий по сдерживанию климатических изменений, и оказание помощи в форме финансирования странам в построении "зеленой" и устойчивой экономики.

Использование электромобилей согласуется с пятью этими пунктами Парижского соглашения. Исследование Европейского энергетического агентства показывает, что электромобили выделяют на 17-30% меньше выбросов углерода, чем машины на ДВС. Кроме того, наличие электромобилей позволяет свести к минимуму зависимость от поставок энергии из других стран.

Будет ли нужен бензин при условии развития индустрии электромобилей? Массовое производство электромобилей может привести к снижению мирового спроса на нефть, в связи с чем использование таких видов топлива, как бензин, начинает медленно сокращаться. Таким образом, поставщикам нефти стоит рассматривать другие, более устойчивые в долгосрочной перспективе планы по автомобильной отрасли, ориентированные не только на заправку автомобилей.

При этом роль бензина может максимально возрасти в других секторах: в производстве сырья для товаров, в химической промышленности, производстве полимерных материалов. Таким образом, при условии развития инновационной деятельности и совершенствования технологий развитие индустрии электромобилей не становится угрозой, так как топливо по-прежнему остается необходимым и важным ресурсом.