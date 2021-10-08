Фестиваль цветов украсит Нальчик

В Нальчике 16 и 17 октября будет проходить фестиваль цветов, участие в нем примут флористы и ландшафтные дизайнеры из СКФО и Москвы, рассказала директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"В течение двух фестивальных дней будут организованы различные мастер-классы по ландшафтному дизайну для взрослых и детей, а участники из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Владикавказа смогут поделиться опытом со своими коллегами. Кроме того, в Нальчике появится городской огород", - приводит ее слова ТАСС.

Мероприятие проведут на площади Согласия. Эксклюзивные арт-объекты, которые создадут ландшафтные архитекторы из Москвы, впоследствии разместят в парковой зоне Нальчика.