Группа "Мгзавреби" выступит в Москве и Санкт-Петербурге

Грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" даст в ноябре два концерта в России, так коллектив отметит свое 15-летие.

В Санкт-Петербурге выступление в состоится 25 ноября, в Москве - 26 ноября.

"Я хочу, чтобы мы все вместе вспомнили, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе!" - поделился солист группы Гиги Дедаламазишвили.

Попасть на концерт, в связи с пандемией, можно будет по паспорту и специальному QR-коду, который можно получить, имея сертификат о вакцинации от коронавируса, свежий отрицательный результат ПЦР-теста или справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.