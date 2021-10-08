В Каспийске будет своя портовая ОЭЗ

В дагестанском Каспийске за 15 млрд рублей планируется создать портовую особую экономическую зону (ОЭЗ) с автопаромным терминалом для организации сообщения с иранским городом Энзели и казахстанским Актау, включив инвестпроект в модель экономического развития республики до 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.

"Создание портовой ОЭЗ на территории Каспийска… предполагает строительство автопаромного терминала для организации работы паромных переправ по направлениям Каспийск - Энзели и Каспийск - Актау с использованием каспийских паромов нового поколения для перевозки грузов по МТК "Запад - Восток", - цитирует сообщение ТАСС.

Инициаторы проекта - АО "Особая экономическая зона "Лотос" из Астраханской области и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий". Проект предполагает включение в единый Каспийский кластер портовой ОЭЗ в Каспийске и портовой ОЭЗ в Астраханской области.