В Казахстане в беду попал краснокнижный пеликан

Жители села Белоусовка Восточно-Казахстанской области обнаружили краснокнижного пеликана в обездвиженном состоянии. Местные жители обратились за помощью, передает Polisia.kz.

О своей находке граждане сообщили в дежурную часть отдела полиции Глубоковского района. По их словам, птица сидела прямо на дороге и долгое время не шевелилась.

Полицейские приехали по указанному адресу и вызвали специалистов из ветеринарной клиники Усть-Каменогорска. Дожидаясь приезда врачей, сотрудник полиции защищал раненую птицу от нападок бродячих собак.

В настоящее время птица в надежных руках ветеринаров.

Напомним, что пеликан объявлен птицей 2021 года в Казахстане.