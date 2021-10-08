Трассы и "канатки" "Архыза" назвали космическими именами в Карачаево-Черкесии

Все канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Архыз", расположенном в Карачаево-Черкесии, получили названия, связанные с космосом, сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Новые названия уже появились на картах, изданных к началу предстоящего горнолыжного сезона. Заодно к зиме обновились навигация и прочая информация для гостей", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что ключевые объекты инфраструктуры получили новые названия вместо цифр и букв, чтобы туристам было проще ориентироваться и общаться: сказать "Кассиопея", "Квазар" или "Сириус" гораздо легче, чем NL1, NP2 или MV5.

В компании добавили, что имена связаны со свойствами трасс: "Красный карлик" отличается сложностью и малой протяженностью; "Белка" и "Стрелка" расположены рядом с канатной дорогой "Спутник", на "Буране" дуют ветры, а с трассы "Горизонт" на Северном склоне видна панорама Кавказских гор.

"В выборе космических названий приняли участие подписчики аккаунта "Архыза" в социальной сети Instagram, некоторые из предложенных вариантов попали на горнолыжные карты курорта", - уточнили в пресс-службе.