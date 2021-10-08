Игрок "Манчестер Сити" профинансирует посадку пяти тысяч деревьев в Германии и Турции

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган оплатит посадку 5 тыс деревьев в Германии и Турции, пострадавших от наводнений и лесных пожаров.

"Я очень обеспокоен этими трагическими происшествиями. Для меня, человека, имеющего друзей и родственников в обеих странах, это было тяжелое время", - сказал 30-летний хавбек.

По его словам, он хочет поучаствовать в кампании по посадке деревьев, чтобы поднять данную тему и привлечь средства. "Даже в начальной школе объясняют, что деревья важны для человечества и для нашего климата. Я бы хотел поучаствовать в этой кампании, чтобы поднять данную тему и привлечь средства", - цитирует Гюндогана Eurosport.

Кроме того, полузащитник "Манчестер Сити" хавбек хочет собрать дополнительные средства для помощи особо пострадавшим регионам этих стран. Он собирается организовать аукцион, на котором будут выставлены связанные с футболом предметы, включая билеты на матчи "Манчестер Сити" и сборной Германии, игровую форму, бутсы и прочее.