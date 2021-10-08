Facebook и Instagram снова вышли из строя

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел очередной сбой, об этом говорят данные Downdetector.

На странице портала в Twitter указано, что сбои начались примерно в 21:40 мск, передает "Интерфакс".

Уточняется, что сложности испытывают в основном американские пользователи, но проблемы возникают и в других странах, включая и Россию.

В Facebook заявили, что знают о случившемся. "Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное состояние, и приносим извинения за любые неудобства", - сообщила пресс-служба соцсети в Twitter.

Напомним, глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp произошел 4 октября.