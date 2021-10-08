В Грузии семьям экомигрантов выдадут новое жилье

Еще 130 семей экомигрантов получат новые дома в безопасных для жизни местах, сообщает Агентство обеспечения средствами существования вынужденных переселенцев и экомигрантов.

Как отметила директор агентства Бесариона Симонишвили, сумма, выделяемая экомигрантам в рамках проекта на закупку жилья, увеличена.

"Семьям, пострадавшим от стихийных бедствий, дается месяц на выбор места жительства в любом регионе Грузии. Важно, что в этом году для покупки дома мы увеличиваем сумму, выделяемую на каждую семью, с 25 000 до 30 000 лари", – приводит слова Симонишвили Sputnik Грузия.

Стоит отметить, что дома для экомигрантов имеют приусадебные участки и могут служить источником дополнительного дохода.

Всего в текущем году в безопасную местность переселят более 200 семей экомигрантов.