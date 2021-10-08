Армяне Карабаха попросили азербайджанские паспорта

Председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах", депутат Турал Гянджалиев получает много запросов от граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих на территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, о выдаче им азербайджанского паспорта.

Об этом он заявил на встрече со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксен, которая прошла в формате видеоконференции.

На видеозаписи с мероприятия, опубликованной на его странице в Twitter, Турал Гянджалиев пояснил, что он, будучи депутатом от Ханкенди, заинтересован в работе по реинтеграции граждан армянского происхождения в различные - политическую, экономическую и гуманитарную - сферы Азербайджана, о чем ранее говорили президент АР и другие представители правительства.

"Они смогут воспользоваться всеми конституционными правами в пределах границ Азербайджана. Мы также хотели бы решить гуманитарные вопросы", - отметил он.

"Конечно, как депутат, я получаю много сообщений об этом от армян, проживающих на территориях, контролируемых российскими миротворческими силами [в Карабахе]. Они выражают желание подать заявления на получение азербайджанского паспорта", - сообщил Турал Гянджалиев.