Железноводск станет городом-побратимом белорусского Бреста

Город-курорт Железноводск (Ставропольский край) и Брест (Беларусь) станут городами-побратимами, - сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

"Белорусский Брест и Железноводск поддержали идею установления развития дружественных связей в области исторической памяти, экономического, культурного сотрудничества, образования, медицины, защиты окружающей среды. Движение городов-побратимов за многие годы стало хорошим примером эффективности народной открытой дипломатии", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Побратимские отношения двух городов станут основой для их сотрудничества, укрепления деловых и гуманитарных связей, обмена опытом муниципального управления между городами.

"Брест - город героической славы и памяти подвига наших отцов и дедов. А Железноводск - это город-курорт, который во время первой и второй мировых войн был городом-госпиталем, вернувшим на фронт более 80% раненых офицеров и солдат. Общая история единого народа, общая история некогда единой великой страны, желание показать, как мы живем, и знакомиться с достижениями наших побратимов стала основой для установления побратимских связей между Железноводском и Брестом", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, говорится в сообщении.