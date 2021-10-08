Школьник из Казахстана изобрел приложение для людей с нарушениями слуха

Ученик Международной школы из Нур-Султана Хакназар Абильда создал мобильное приложение по распознаванию речи для людей с нарушением слуха, - сообщает пресс-служба школы.

Приложение на языке программирования Python конвертирует голос и надпись на картинке в текст. По словам школьника, виртуальный ассистент и встроенный сканер для распознавания текста облегчат жизнь при проблемах со слухом, а также помогут в повседневной жизни пользователей телефонов.

"Думаю, что мой проект принесет пользу для общества. Как людям с ограниченными возможностями, так и простым людям. Они могут не набирать текст вручную, а просто озвучить его. Также в приложении предусмотрена функция перевода текста в реальном времени. Всего виртуальный ассистент выполняет до 20 функций", - сказал он.

Отмечается, что ученик стал победителем сетевого конкурса среди учащихся NIS "Туған елге тағзым".

"Впечатления о конкурсе сложились только хорошие: я смог не только представить свой персональный проект, но и увидеть его как достоинства, так и недостатки", – подчеркнул Абильда.

Стоит добавить, что школьник планирует запустить приложение на платформах Play Market и App Store и добавить функции для незрячих людей.