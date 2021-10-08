В Дагестане завершился Форум НКО Юга России

В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале состоялось закрытие III Форума некоммерческих организаций Юга России, проходившего в Дагестане 3-7 октября, сообщает пресс-служба министерства по делам национальности республики.

Мероприятие было посвящено вопросам эффективности взаимодействия институтов гражданского общества с властью и совершенствования системы господдержки НКО.

Глава ведомства Энрик Муслимов выразил благодарность участникам форума за активную работу и выразил надежду, что в будущем к участию в мероприятии присоединится больше представителей НКО.

В рамках форума, помимо образовательных мероприятий, тренингов и диспутов по актуальным вопросам, была организована культурная программа, благодаря которой его участники поближе познакомились с историей и культурой Дагестана.