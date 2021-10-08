МИД Грузии опроверг готовность Тбилиси к участию в формате "3+3"

МИД Грузии распространил заявление, в котором опроверг сообщения СМИ о том, что министр Давид Залкалиани подтвердил готовность страны принимать участие в переговорном процессе в формате "3+3".

В пресс-службе внешнеполитического ведомства подчеркнули, что журналисты неверно истолковали слова Залкалиани, передает Sputnik Грузия.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выдвинул инициативу о создании в регионе нового формата "3+3" с участием России, Турции и Ирана с одной стороны, и Азербайджана, Грузии и Армении - с другой.