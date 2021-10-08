Власти Грузии рассказали, что Саакашвили согласился употреблять мед и соки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после ареста, начал употреблять мед и натуральные соки, сообщил сегодня начальник пенитенциарной службы республики Ника Цхвариашвили.

По его словам, еще в понедельник для политика была изготовлена специальная банковская карта, по которой он может купить по заявке продукты в тюремном магазине.

"Насколько я знаю, он уже получил в камеру несколько банок меда и несколько литров натуральных соков. Саакашвили начал принимать их, что фактически означает - так или иначе его организм не находится на грани истощения", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Напомним, ранее сегодня адвокаты Саакашвили и его подруга, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщили, что оппозиционер после восьмидневной голодовки крайне истощен: его вес уменьшился на 12 кг.