Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать еженедельно

Невакцинированные сотрудники школ Грузии будут проходить тестирование на коронавирус раз в неделю. Сотрудники прошедшие полный курс иммунизации будут тестироваться раз в 14 дней.

Об этом говорится в правительственном распоряжении.

Уточняется, что вакцинированных двумя дозами сотрудников будут тестировать ПЦР-тестами, а неполностью вакцинированных или вообще не вакцинированных – с помощью быстрых тестов на антиген. В настоящее время в стране вакцинировано 68% персонала школ, отмечает Sputnik Грузия.