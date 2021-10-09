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Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать еженедельно

Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать еженедельно

Невакцинированные сотрудники школ Грузии будут проходить тестирование на  коронавирус раз в неделю. Сотрудники прошедшие полный курс иммунизации будут тестироваться раз в 14 дней.

Об этом говорится в правительственном распоряжении.

Уточняется, что вакцинированных двумя дозами сотрудников будут тестировать ПЦР-тестами, а неполностью вакцинированных или вообще не вакцинированных – с помощью быстрых тестов на антиген. В настоящее время в стране вакцинировано 68% персонала школ, отмечает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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