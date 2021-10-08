Сопредседатели МГ ОБСЕ откликнулись на заявления Ильхама Алиева и Никола Пашиняна о встрече

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ позитивно восприняли публичные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принципиальной готовности провести переговоры под эгидой МГ ОБСЕ.

Соответствующее заявление Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и Игоря Ховаева (Россия) по итогам их консультаций с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом МККК Жилем Карбонье опубликовано на сайте структуры.

В нем говорится, что сопредседатели Минской группы надеются обсудить с обеими сторонами условия и детали такой встречи. Они снова заявляют, что готовы посетить регион в ближайшем будущем для обсуждения дальнейших шагов в этом процессе.