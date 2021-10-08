Мэр Сочи рассказал об итогах летнего сезона и поделился планами на зимний

С начала года курортный Сочи посетили почти 6 млн туристов, - сообщил сегодня на совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"С июня по сентябрь Сочи посетили 2,8 млн туристов. А с начала года количество гостей составило 5,8 млн человек, это на 6,3% больше показателя 2019 года. В летний период работали 2 889 средств размещения на 92 304 номеров. Сегодня на территории Сочи единовременно размещаются около 125 тыс. человек. Средняя загрузка объектов размещения составляет 70%", - рассказал Копайгородский, передает "Интерфакс".

Ежедневно в пик летнего сезона в Сочи приезжали 50 тыс человек, и регион по-прежнему остается одним из главных направлений для отдыха в России.

"Вся индустрия гостеприимства уверенно адаптировалась к работе в условиях антиковидных мер, мы успешно провели летний сезон и сейчас ожидаем хороших показателей в зимнем. Планируем по итогам года принять 6,8 млн гостей", - сказал Копайгородский.

Продажи туров в Сочи на период зимних праздников уже превысили 40%, а в течение всего зимнего сезона прогнозируется 80% загрузка отелей, в новогодние праздники она составит около 90%.

В Сочи активно развивается санаторно-курортная отрасль, а доходы ее по итогам девяти месяцев составили более 1 млрд рублей", - подчеркнул Копайгородский, отметив, что в межсезонье в Сочи актуально восстановительное лечение и программы реабилитации после перенесенного коронавируса. Специальные программы реабилитации разработали и предлагают гостям и жителям города 24 здравницы курорта.

На предстоящий зимний сезон горные курорты уже анонсировали горнолыжные новинки сезона 2021-2022, среди которых - значительное увеличение длины горнолыжных трасс, расширение программы действия единого ски-пасса, а также развитие сети экологических троп, - добавил Копайгородский.