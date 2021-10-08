Древние храмы Архыза станут музеями

В Карачаево-Черкесии планируют перенять опыт Севастополя по музеефикации средневековых храмов, находящихся в популярном у туристов Архызском ущелье, - сообщил заместитель начальника Управления по госохране объектов культурного наследия КЧР Руслан Башлаев.

В основу преобразований ляжет опыт музея-заповедника "Херсонес Таврический" – он поможет сохранить храмы X века в Карачаево-Черкесии и привлечь больший поток туристов.

"У нас очень много объектов, которые нуждаются в идентификации и реставрации. Например, есть византийские храмы X века, которые нуждаются и в археологических раскопках, и в исследованиях. Можно применить опыт Херсонеса, Дагестана и сделать очень красивый музейный экспонат", - сказал Башлаев, передает ТАСС.

Так, посещаемость Аланского городища в Архызе высока и сейчас, но проведение археологических работ позволит привлечь еще больше туристов, - пояснил чиновник.

"В последние два года все большей полярностью в "Херсонесе Таврическом" стали пользоваться экскурсионные маршруты, раскрывающие тему крещения Руси. На территории нашего музея представлено около 70 византийских христианских храмов различных архитектурных типов, которые обладают высоким туристическим потенциалом. Изучив практику музеефикации в Греции, Кипре, Италии, Турции, было принято решение о создании особых условий для туристического показа ряда археологических памятников", - рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова, пояснив: территория выбранных объектов будет расчищена от растительности и навалов камней, появившихся за века после гибели города, появится необходимая музейная навигация, а для сохранности объектов будет проложена дорожно-тропиночная сеть.

Напомним, в поселке Нижний Архыз Зеленчукского района КЧР расположен историко-архитектурный и археологический комплекс, который датируется VII-XIV веками, на его территории находятся три храма - Северный, Средний и Южный, построенные в первой четверти Х века. Еще два храма этого периода - Шоанинский и Сентинский - расположены на территории Карачаевского района республики.