СМИ: Евросоюз придумал, как спастись от газового кризиса

Еврокомиссия разработала план, который поможет странам Европы преодолеть разразившийся в регионе газовый кризис, об этом сообщает Bloomberg.

В числе предложений - сокращение налогов, наращивание государственной помощи компаниям, поддержка малообеспеченных и самых уязвимых слоев населения.

Кроме того, ЕК намерена рассмотреть пути скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии, причем этот переход будет активно поощряться, поскольку именно "зеленую" энергетику в Брюсселе считают лучшей страховкой от будущих шоков.

Из проекта также следует, что, по оценкам ЕК, цены на газ могут снизиться к апрелю следующего года.