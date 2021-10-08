СМИ: Евросоюз придумал, как спастись от газового кризиса
Еврокомиссия разработала план, который поможет странам Европы преодолеть разразившийся в регионе газовый кризис, об этом сообщает Bloomberg.
В числе предложений - сокращение налогов, наращивание государственной помощи компаниям, поддержка малообеспеченных и самых уязвимых слоев населения.
Кроме того, ЕК намерена рассмотреть пути скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии, причем этот переход будет активно поощряться, поскольку именно "зеленую" энергетику в Брюсселе считают лучшей страховкой от будущих шоков.
Из проекта также следует, что, по оценкам ЕК, цены на газ могут снизиться к апрелю следующего года.
Вестник Кавказа
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