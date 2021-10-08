В СКФУ проведут фестиваль Nauka 0+

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) с 11 по 16 октября пройдет фестиваль Nauka 0+, в рамках которого его участникам представят исследования по созданию новых лекарств, а также расскажут об основах первой медицинской помощи и цифровом этикете, - сообщили в пресс-центре вуза.

"Представители химико-фармацевтического факультета познакомят участников с направлениями клинико-фармакологических исследований, а именно расскажут о создании новых лекарственных средств. Ученые медико-биологического факультета научат оказанию первой медицинской помощи, а в творческой мастерской маркетолога преподаватели Института экономики и управления помогут изучить основы маркетинга и продвижения. Также можно поучаствовать в интеллектуальной игре "Таможенный эрудит", посетить мастер-класс по цифровому этикету и многое другое", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Фестиваль науки в этом году организован в смешанном формате, помимо офлайн-мероприятий в вузе запланировали и онлайн-активности.

"Nauka 0+ - это не просто лекции, а действительно завораживающие интерактивные мероприятия: квесты, мастер-классы, творческие площадки. Благодаря фестивалю ребята развивают свой интерес к науке", - рассказала замдиректора по научной работе Института экономики и управления СКФУ Анна Савцова.