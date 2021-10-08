"Бакметрополитен" внедряет систему бесконтактных платежей

В следующем году в Бакинском метрополитене заработает система NFC - технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия для оплаты проезда в метро.

Бесконтактные платежи для проезда в метро станут доступными с первой половины 2022 года, - заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Бесконтактные платежи получили большую актуальность во время пандемии. По этой причине с 2020 года ЗАО "Бакинский метрополитен" приступил к исследованиям возможностей в этой области. В настоящее время ведется работа в области технического оформления данного проекта", - рассказал представитель метрополитена, передает Sputnik Азербайджан.

Пассажиры будут оплачивать проезд посредством QR-кода или с банковской карты. Более подробная информация о новшестве будет предоставлена после завершения технического оформления, работа над которым завершится до конца текущего 2021 года.