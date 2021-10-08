Власти Беларуси возвращают в стране масочный режим

В связи неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусом в Беларуси с 9 октября вводится обязательное ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Масочный режим касается магазинов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, театров, кинотеатров, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек, - говорится в заявлении замминистра здравоохранения - главного санитарного врача Александра Тарасенко.

"Внесено существенное дополнение - ответственность физических лиц (граждан). Соблюдать правила будет необходимо и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок", - цитирует Тарасенко "Интерфакс".

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными, прежде всего МВД и Минтрансом.

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 наблюдается не только в столице, но и во всех регионах республики.

Напомним, за последние сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1 995 человек, скончались 16 пациентов. С начала пандемии в стране зарегистрировано 553 795 случаев заражения, умерли 4 259 пациентов.