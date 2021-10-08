Первый вице-премьер РФ: цены на продукты скоро выправятся

Цены на продукты, показывавшие в последнее время аномальный рост, скоро "выправятся", не исключил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, годовая инфляция на данный момент составляет порядка 6,5-7%, а по итогам года может оказаться и более низкой, так как ноябрь и декабрь "могут преподнести сюрпризы". Чиновник уточнил, что выше этого порога она едва ли поднимется.

Белоусов указал, что не стоит сбрасывать со счетов вероятность повышения цен по итогам года на уровне 6%.

"Но реально сейчас очень трудно прогнозировать. Почему? Потому что у нас в этом месяце (сентябре - ред.) возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся", - приводит слова первого вице-премьера РИА Новости.