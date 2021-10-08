В Дагестане подсчитали ущерб от стихии

Только за последние четыре недели, с 18 сентября по 6 октября, стихийные бедствия разрушили в Дагестане почти 60 участков дорог, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

"59 участков дорог в 14 районах Дагестана были разрушены в период с 18 сентября по 6 октября в результате стихийных бедствий. Наиболее значительные из них произошли в Бежтинском участке, Шамильском, Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском, Ахвахском, Ботлихском, Гумбетовском, Лакском, Левашинском, Буйнакском, Дахадаевском, Сулейман-Стальском и Ахтынском районах республики", - говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Сейчас по 54 участкам обеспечены временные и объездные дороги. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, - заключили в правительстве.