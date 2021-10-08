Названы время и место проведения "многотысячной" акции сторонников Саакашвили

Акция протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стартует на проспекте Руставели в центре Тбилиси послезавтра в 17:00 по местному времени, такое заявление сделала лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат грузинского парламента Тако Чарквиани.

Мероприятие организует "Народное движение", ранее основанное ею для мирного возвращения Саакашвили на родину, - теперь оно собирает подписи за освобождение политика.

Чарквиани уточнила, что акция станет предупреждением для власти, помимо освобождения оппозиционера протестующие потребуют назначения внеочередных выборов.

"Анонсирую большую, многотысячную акцию. Это та обещанная акция, о которой мы говорим столько времени. "Народное движение" анонсирует предупредительную акцию против возможной фальсификации выборов и за освобождение Михаила Саакашвили до досрочных выборов", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Чарквиани указала, что еще одна акция пройдет 14 октября.