В школах Кахетии бушует коронавирус

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии бьет тревогу: в Кахети ухудшилось эпидемиологическое положение, а в школах региона фиксируются десятки случаи инфицирования, - заявила глава центра Нели Хизанишвили, добавив, что ухудшилась ситуация и в плане госпитализации и показателя смертности.

"Мы разработали дополнительные правила. Мы дали школам рекомендации и у них есть возможность в случае каждого индивидуального случая принять решение. Также, для сокращения мобильности школа может использовать модель гибридного обучения. Рекомендация выдана и в Гурджаани, чтобы конкретные классы перешли на онлайн-обучение для того, чтобы образовательный процесс не провалился", - заявила Хизанишвили, передает Sputnik Грузия.

Также в регионе сильно снизился показатель вакцинации, а большая часть родителей школьников не вакцинированы. Так, в селах Гурджаанского района Чумлаки и Ахашени коронавирус выявили у 16 учеников. Случаи инфицирования зафиксированы и в школе Лагодехи, в которой заболели два ученика и один педагог.

Напомним, накануне в Тбилиси из-за ухудшения эпидситуации временно закрыли 14 детских садов, а учебный процесс в Грузии начался 15 сентября в онлайн-режиме, однако 4 октября дети вернулись к занятиям в классах.