Областной департамент полиции горел в Казахстане

В административном здании департамента полиции Алматинской области вспыхнул пожар, об этом пишут казахские СМИ.

В пресс-службе департаменте отметили, что возгорание началось сегодня около 19:40 по местному времени (16:40 мск).

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и за 25 минут потушили огонь, предупредив его дальнейшее распространение.

"Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии, пожар произошел по причине замыкания электропроводки", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В ведомстве пообещали предоставить дополнительные сведения о ЧП позже.