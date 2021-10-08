Эрдоган поставил задачи турецким транспортникам

Турция расположена в регионе, где исторически происходили крупные перемены, и страна полна решимости и далее находиться на передовой преобразований, - заявил сегодня на 12-ом заседании Совета по транспорту и коммуникациям при Минтрансе президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Продолжая инвестиции в промышленность и логистику, государство и частный сектор Турции способствуют дальнейшему развитию инфраструктуры страны, что позволит максимально полно воспользоваться возможностями, стоящими перед страной.

"Наша цель – выйти из разряда стран, импортирующих технологии. Турция должна превратиться в одного из глобальных технологических локомотивов, формирующего тренды развития", - поставил задачу президент, передает Анадолу.

За годы правления Партии справедливости и развития (ПСР) Турции система железных дорог Турции протяженностью в 12 803 км была полностью модернизирована.

В 2022 году будет налажено производство электрических локомотивов турецкого производства. Инвестиции в развитие системы автомобильных дорог Турции позволили увеличить поток транспортных средств на 170%, а число ДТП снизилось на 80%, - продолжил Эрдоган.

Также активно развивается сфера гражданской авиации Турции, - добавил президент.