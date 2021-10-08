От нелегального алкоголя в Оренбургской области умер уже 21 человек

Число жертв отравления контрафактным спиртным в Оренбургской области выросло до 21, об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

"Общее число пострадавших 49, из них 21 погиб", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Ранее шла речь о 18 погибших.

Областной Минздрав сообщает на своей странице в Instragram, что из 28 пострадавших в данный момент 22 госпитализированы, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Пять человек проходят амбулаторное лечение.

"Местонахождение одного пораженного неизвестно. Развернуто 69 коек на случай поступления новых пораженных пациентов, из которых 29 коек - реанимационные", - уточнили в министерстве.

Глава ведомства Татьяна Савинова отметила, что в больницы поступили жители пяти населенных пунктов: это поселок Красный Чабан (Домбаровский район), Ясненский городской округ и два населенных пункта в Адамовском районе, в последние несколько часов поступило много пациентов из Орска.