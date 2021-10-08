Власти Грузии не намерены повышать тарифы на электроэнергию

Власти Грузии не планируют роста потребительского тарифа на электричество, - говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).

"Учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для существенного изменения тарифов на электроэнергию, а это означает, что в ближайшем будущем повышение тарифов на электроэнергию не планируется", - сказано в заявлении комиссии, сделанном по информации ряда СМИ о повышении тарифов, передает Sputnik Грузия.

Распространение ложных сообщений и введение в заблуждение населения является умышленной провокацией, - добавили в комиссии, напомнив, что тарифы на электроэнергию повысились в Грузии с 1 января, увеличившись для населения на 3,5 тетри за 1 кВт и составил около 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.