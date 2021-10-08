"Газпром" поднял прогнозную цену на экспорт газа

Российский "Газпром" поднял прогноз средней цены экспорта газа в текущем году до $295-330, ранее она составляла $269,6 за тысячу кубометров. Такие данные содержатся в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам вебинара по европейскому рынку газа, проведенного компанией.

В частности, консервативная оценка средней цены поставок "голубого топлива" в страны дальнего зарубежья определена в $295 за тысячу кубометров. Но на основе действующих форвардных цен она может увеличиться и до $330 за тысячу кубометров или более, передает ТАСС.

На вебинаре представители "Газпрома" выразили мнение о необходимости внесения изменений в существующий в Европе механизм ценообразования на газ, так как использование форвардных цен ("на месяц вперед" и " на день вперед") создает множество проблем: в результате цены сразу реагируют даже на небольшой дисбаланс на рынке.