В Кабардино-Балкарии заложили новый горнорудный комбинат

На Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня стартовало строительство горнорудного комбината по добыче вольфрама и молибдена, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава КБР Казбек Коков и генеральный директор Эльбрусского горнорудного комбината Игорь Ушаков дали старт инвестиционному проекту по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. На строительной площадке начались работы по возведению горнорудного комбината. В результате реализации проекта будет создано крупнейшее промышленное предприятие в Кабардино-Балкарии и одно из крупнейших на всем Северном Кавказе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Промышленные мощности будут развернуты на двух инвестиционных площадках: в Тырныаузе будет идти добыча и обогащение руды, а само гидрометаллургическое производство будет проходить в ставропольском Невинномысске. Строители восстановят подземный рудник, построят сопутствующую экологичную инфраструктуру, пока к новому комбинату подводятся энергоресурсы, газ и создается дорожная инфраструктура, - отметили в пресс-службе.

Стоимость проекта составляет 25 млрд рублей, он будет запущен в эксплуатацию в 2023 году, а в 2026 выйдет на полную мощность. Планируется, что новый комбинат будет давать 1,5 млн т руды в год.