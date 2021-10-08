Главарь киллеров Джако Гагиев избрал в суде тактику разоблачений

В Ростове продолжается суд по делу главаря банды киллеров Аслана Гагиева (Джако), которого обвиняют в создании преступного сообщества, незаконном обороте оружия, а также убийствах, совершенных в Москве, Московской области и Северной Осетии. Подсудимый признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году, но высказал пожелание следствию отыскать заказчиков других преступлений, исполнителями которых были члены его бандитской группировки.

Всего Аслану Гагиеву и его подельникам вменяют в вину 60 заказных убийств. 25 членов банды были осуждены в течение нескольких прошедших лет. Пожизненный срок получил однофамилец главаря и его правая рука по владикавказскому "филиалу" Олег Гагиев, на 17 лет строгого режима осужден Артур Джиоев. Восемь человек убили во время внутренних разборок. Всего банда состояла примерно из 50 человек, которые были разбиты на три "филиала" в разных городах. В криминальной среде Северной Осетии группировка Гагиева претендовала на ключевые позиции. Она не только убивала, но и похищала людей с целью получения выкупа.

По данным следствия, банда Гагиева смогла опутать деньгами и поставить себе на службу действующих сотрудников правоохранительных органов. Бандиты закупили всего около полусотни стволов: автоматов, пулеметов, винтовок, пистолетов.

26 ноября 2008 года около своего дома был убит выстрелом из снайперской винтовки мэр города Виталий Караев. Почти через месяц застрелили вице-премьера правительства Казбека Пагиева, тоже около его дома. Еще раньше в Подмосковье, на Каширском шоссе, киллеры расстреляли негласного владельца Содбизнесбанка и банка "Кредит" Александра Слесарева и его семью. Председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского убили с особой жестокостью – замуровали по пояс в закрытой бочке и продержали неделю на солнцепеке, после чего сбросили в канал имени Москвы в Дмитровском районе.

В 2014 году Гагиев бежал из России в Австрию. Через год его задержали, но австрийские власти выдали его только в 2018 году. Все это время Гагиев утверждал, что в России его преследуют по политическим мотивам, а сам он страдает аэрофобией. Австрийские специалисты уличили его в симуляции, после чего из Вены этапировали в Москву на самолете. Но российские правоохранители были вынуждены гарантировать австрийским властям, что Гагиева будут содержать в следственном изоляторе по европейским стандартам. Разгневанный Джако подал жалобу в Европейский суд на австрийское государство, обвинив его в долгом содержании под стражей и якобы незаконной выдаче России. Жалобу не удовлетворили.

На заседаниях суда в Ростове Гагиев ведет себя беззастенчиво. Он хвалится комфортными условиями в изоляторе, требует переводчика с осетинского языка, признается, что диплом о высшем образовании купил, утверждает, что является многоженцем, называя число своих детей от разных женщин – 21. Самым громким заявлением киллера стало о том, что убийство вице-премьера Пагиева ему заказал бывший депутат Госдумы Зураб Макиев. Киллер выразил удивление, почему до сих пор правоохранительные органы не привлекли экс-депутата к ответственности.

Зураб Макиев заявил журналистам, что Гагиев оболгал его "за отказ платить дань и обращение в правоохранительные органы". Экс-депутат рассказал, что Джако обкладывал данью многих бизнесменов: "Но я единственный, кто еще и обратился с заявлением на него по факту угроз и вымогательства еще в 2017 году. Судя по его поведению в суде, его это возмутило, так как никто не смел жаловаться. На моем примере он хочет напугать других, чтобы те продолжали платить ему и его подельникам, а также их близким". Макиев призвал других бизнесменов перестать откупаться от Гагиева, чтобы "обесточить" преступника и его адвокатов. "Платить деньги - это проявление трусости перед убийцей. Надо думать о том, что завтра со стороны правоохранительных органов начнут поступать вполне обоснованные вопросы к людям, которые платят ему", - сказал Макиев в прямом эфире одной из соцсетей.

В Северной Осетии надеются, что группировка Джако навсегда ушла в прошлое, но при этом многие жители считают, что около 20 его бывших подельников затаились на время. Большинство убийств группировка совершила на территории своей республики, расправляясь и с сотрудниками МВД, пытавшимися задержать киллеров. Судебное следствие, по мнению экспертов, закончится нескоро. Судя по выбранной тактике Гагиева, он намерен назвать новые известные имена в качестве своих "заказчиков". Джако считает, что бывшие подельники бросили его, надеясь на пожизненный вердикт, и теперь он будет добиваться, чтобы они разделили с ним уголовную ответственность.