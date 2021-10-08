Заблудившегося грибника нашли обессиленным, но живым в Карачаево-Черкесии

Пожилого мужчину, заблудившегося во время сбора грибов, отыскали полицейские в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Вечером в межмуниципальный отдел "Зеленчукский" обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее 69-летний родственник утром отправился за грибами в урочище "Смалгин" на юго-западной окраине станицы Зеленчукской и не вернулся домой.

На его поиски сразу же выехала группа правоохранителей.

Через некоторое время в лесу они нашли машину грибника, после чего разделились на группы и отправились на поиски мужчины.

"Через четыре часа стражи правопорядка обнаружили пропавшего. Обессиленный, замерзший пенсионер двигался вдоль русла реки Карабежгонки по направлению к станице Сторожевая. Позднее он пояснил полицейским, что потерял ориентир и пошел вдоль реки, надеясь выйти к населенному пункту", - уточнили в полиции.

Грибника отвели в патрульную машину, где он смог согреться, и доставили домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.