Крым отправляется на "удаленку"

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, которые предусматривают ряд ограничений для жителей региона, вузов, ночной работы транспорта и перевода части сотрудников на дистанционную работу.

"Запретить в период с 23:00 до 08:00 осуществление коммерческих пассажирских перевозок и организацию водных аттракционов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами с использованием моторных лодок, скоростных катеров и иных маломерных судов в акватории муниципальных образований Республики Крым", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма, передает "Интерфакс".

На дистанционное обучение с ближайшего понедельника переходит Крымский федеральный университет (КФУ) в Симферополе, в котором обучаются около 30 тыс студентов - ректор университета уже подписал соответствующий приказ.

"Весь образовательный процесс будет осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий", - указывается в информации.

Также до середины ноября родители не смогут посещать утренники и другие мероприятия в детсадах и школах полуострова, а работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, работать из дома до декабря также будет половина госслужащих. Руководители, у которых вакцинированы менее 80% сотрудников, должны будут раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников за свой счет.

До декабря власти приостановили действие льгот на проезд в общественном транспорте. Отменяется и плановая диспансеризация, обследовать пока будут только переболевших COVID-19.

Напомним, новые высокие показатели заражения коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился шесть раз подряд со 2 октября. Так, за сутки зарегистрировано 472 случая СOVID-19. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 83 тыс человек, более 2,6 тыс пациентов умерли, привились 520 тыс жителей - около половины от планового показателя.