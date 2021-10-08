Ставропольские садоводы отчитались о ходе уборочной кампании

Государственная поддержка садоводов, за пять лет получивших свыше 1,8 млрд рублей, в том числе около 500 млн рублей в текущем 2021 году, дает результаты, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"За 5 лет господдержка ставропольских садоводов превысила 1,8 млрд рублей. Только в 2021 году она составила 482 млн рублей. Средства субсидий направлены на закладку и уход за многолетними насаждениями. Эти деньги позволили аграриям возместить 51% понесенных ими затрат", - сообщил и. о. первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко, цитирует его ТАСС.

Сейчас в крае осуществляется сбор яблок. С яблоневых садов на площади в 2 770 га здесь уже собрали 18,2 тыс т фруктов при средней урожайности 212 ц/га, что составляет 31% от запланированного объема.

До конца 2021 года ставропольские аграрии смогут получить 80 млн рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных хозяйствах, 6,2 млн рублей - на раскорчевку "возрастных" садов, 4 млн рублей - на посадку и уход за ягодниками и еще 2 млн рублей - на выращивание посадочного материала плодовых растений, - добавили в министерстве.