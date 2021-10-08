Макгрегор расстанется со своей яхтой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор намерен продать свою яхту.

В настоящее время яхта находится у берегов Дублина, передает The Currency.

Источник отметил, что Макгрегор уже присмотрел новую цель для инвестиций. По его словам, боец планирует купить паб стоимостью в 800 тыс евро.

Напомним, свой последний на данный момент бой Конор Макгрегор провел в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире UFC 264. Соперником ирландца был временный чемпион в легкой весовой категории Дастин Порье. Победу в поединке в первом же раунде одержал Порье.