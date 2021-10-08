В Афганистане задержаны пятеро боевиков ИГИЛ

В Афганистане задержали пятерых боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещено в России) за подготовку нападений в провинции Хост.

Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Наби Омари на своей странице в социальной сети Twitter, передает ТАСС.

В провинции Хост на юго-востоке Афганистана 6 октября прогремел взрыв в мечети, в результате которого погиб один человек, еще 14 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.