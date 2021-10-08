МИД РФ: три сотрудника посольства США подозреваются в краже вещей у россиянина

Российская сторона передала американскому посольству ноту, в которой просит снять дипломатический иммунитет с трех работников дипмиссии, чтобы их можно было привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявили в МИД РФ.

Уточняется, что данные сотрудники подозреваются "в совершении кражи личных вещей у российского гражданина", пишет ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что в случае отказа эти лица обязаны незамедлительно покинуть РФ.

Каких-либо деталей ситуации МИД не привел.