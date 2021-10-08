МИД РФ: три сотрудника посольства США подозреваются в краже вещей у россиянина
Российская сторона передала американскому посольству ноту, в которой просит снять дипломатический иммунитет с трех работников дипмиссии, чтобы их можно было привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявили в МИД РФ.
Уточняется, что данные сотрудники подозреваются "в совершении кражи личных вещей у российского гражданина", пишет ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что в случае отказа эти лица обязаны незамедлительно покинуть РФ.
Каких-либо деталей ситуации МИД не привел.
Вестник Кавказа
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