Из-под завалов дома в Батуми спасли еще одного жильца - СМИ

Грузинские спасатели извлекли живым из-под завалов частично обрушившегося дома в Батуми еще одного человека, - сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Это уже третий человек, которого удалось спасти после частичного разрушения дома, ему уже оказали первую неотложную медицинскую помощь и госпитализировали. Спасатели по-прежнему продолжают поисковые работы и намерены продолжать их и ночью, - передает ТАСС.

Напомним, секция жилого пятиэтажного дома в курортном Батуми на улице 26 мая обрушилась сегодня утром, обрушение могло быть вызвано ремонтными работами на первом этаже здания, - сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По предварительным данным, под завалами могут находиться от 10 до 15 человек, там работают до 300 спасателей и сотрудников полиции.