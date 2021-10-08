В Минюсте Грузии рассказали о здоровье голодающего Саакашвили

Голодающий в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в удовлетворительном состоянии здоровья, такое заявление опубликовала Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции страны.

"На данный момент осужденный Михаил Саакашвили лечится медикаментами, в том числе и теми, которые, по словам Михаила Саакашвили, назначены его семейным врачом", - цитирует его ТАСС.

В Минюсте добавили, что политику при необходимости дают лекарства в соответствии с симптомами.

Ранее сегодня адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что экс-президент из-за голодовки похудел на 12 кг.