Жителям Ставрополья пообещали теплые выходные

В субботу, 9 октября, в Ставропольском крае установится теплая погода. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в этот день прогреется до плюс 10-15 градусов, а в некоторых районах региона - до плюс 18-20 градусов. Ожидается, что такая погода сохранится вплоть до 16 октября.

В Гидрометцентре также подчеркнули, что в некоторые дни будет ветрено, а к следующим выходным возможен дождь, передает "Ставропольская правда".