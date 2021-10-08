Турция не пойдет на сделку с США по закупкам ЗРС "Патриот" - СМИ

Анкара не намерена сдаваться из-за позиции США по российским зенитно-ракетным системам (ЗРС) С-400 – заявил в интервью американской газете Defense News один из высокопоставленных турецких чиновников, поясняя особенности отношений между Москвой и Анкарой.

Главный "секрет" заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США по закупке американских ЗРС "Патриот" вместо российских С-400. Именно поэтому сделка по С-400 состоялась, несмотря на недовольство со стороны Вашингтона и других партнеров Турции по НАТО, - передает РИА Новости со ссылкой на издание.

Планы по закупке второго полка С-400 турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган озвучил еще в августе, а после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным стало известно, что страны намерены расширить сотрудничество не только по С-400, но и по ряду других направлений, - отмечает издание.