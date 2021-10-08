Лжегеймер продал арендованную игровую приставку в Махачкале

Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, поймали в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в дежурную часть по Советскому району с заявлением обратился 20-летний местный житель, рассказавший, что 13 сентября у одного из домов по проспекту А. Акушинского неизвестный втерся к нему в доверие и завладел его игровой приставкой, стоимость которой составляет 25 тыс рублей.

Правоохранители установили и доставили в отдел 23-летнего местного жителя, сознавшегося в преступлении.

"По признанию злоумышленника, он продал арендованное устройство для видеоигр, а вырученные деньги потратил на личные нужды", - уточнили в полиции.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.