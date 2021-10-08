Лжегеймер продал арендованную игровую приставку в Махачкале
Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, поймали в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.
Накануне в дежурную часть по Советскому району с заявлением обратился 20-летний местный житель, рассказавший, что 13 сентября у одного из домов по проспекту А. Акушинского неизвестный втерся к нему в доверие и завладел его игровой приставкой, стоимость которой составляет 25 тыс рублей.
Правоохранители установили и доставили в отдел 23-летнего местного жителя, сознавшегося в преступлении.
"По признанию злоумышленника, он продал арендованное устройство для видеоигр, а вырученные деньги потратил на личные нужды", - уточнили в полиции.
По факту собран материал для вынесения процессуального решения.
Вестник Кавказа
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