Власти Абу-Даби отменили карантин для российских туристов

Арабский эмират Абу-Даби включил Россию в "зеленый список" стран, туристам из которых не нужно проходить карантин по прибытии, - следует из информации на официальном правительственном портале.

Также министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V", она вошла в список вакцин, с которыми разрешен въезд, - передает "Интерфакс".

Теперь для въезда в эмират российским туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации. Затем анкета и сертификат должны быть одобрены через sms, после чего, установив на телефон приложение Alhosn, им можно будет пользоваться при входе в общественные места эмирата. Так, без прививки не пустят в рестораны, кафе, торговые центры, музеи и культурные центры, а также в тематические парки.

Также за 48 часов до поездки путешественник должен сдать ПЦР-тест, на основании которого по прилету в Абу-Даби ему будет присвоен номер ID, необходимый для полной регистрации в приложении Alhosn. Еще один тест, результат которого будет готов через 90 минут, придется сдать в аэропорту прилета.