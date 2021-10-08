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Генсек ООН рассказал о важности свободной прессы

Генсек ООН рассказал о важности свободной прессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и его коллегу с Филиппин Марию Рессу, возглавляющую оппозиционный сайт Rapple, с присуждением им Нобелевской премии мира.

Глава организации подчеркнул, что свобода прессы является "жизненно важной для мира, справедливости и прав человека".

"Это признание - напоминание о том, что ни одно общество не может быть свободным без журналистов, которые могут расследовать правонарушения и говорить правду властям", - написал Гутерриш на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Нобелевская премия мира за 2021 год главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса присуждена за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира".

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