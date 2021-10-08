Доктор Мясников опроверг пользу ежедневного супа

Известный врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал не употреблять горячий суп ежедневно. Такой шокирующий совет он дал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, жители Японии перед едой обычно пьют теплую воду, которая способствует выделению желудочного сока.

Мясников уточнил, что горячий суп дает подобный эффект, но все же это не абсолютно полезное блюдо.

"Это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция", - указал врач.

Соответственно, специалист посоветовал не делать суп обязательной составляющей обеда.