На Ставрополье заработает центр компетенции пространственного развития

В Ставропольском крае открывается центр компетенции в сфере пространственного развития, который окажет содействие в развитии регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - рассказал проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин.

"На базе Северо-Кавказского института управления при академии РАНХиГС открывается центр компетенции в сфере пространственного развития. Уверен, создание такого центра привлечет и ведущих экспертов, не только на Северном Кавказе, но и экспертов, которые готовы внести свой вклад в развитие территорий СКФО", - поведал он, подчеркнув, что новый центр станет еще одной точкой постоянного диалога всех заинтересованных сторон во благо развития территории, передает ТАСС.

Как отметил профессор института управления и регионального развития РАНХиГС Эмиль Маркварт, центр будет создан в этом году. "В ближайшее время мы будем разрабатывать и утверждать план деятельности центров компетенции, рассчитанный для начала на 2-3 года. В 2022 году уже будет реализован ряд мероприятий в Северо-Кавказском регионе", - сказал Маркварт.

Центр будет решать три основных задачи: распространять накопившиеся знания, подходы и методики, которые есть в признанных центрах, инициировать и сопровождать проекты в сфере территориального развития, и заниматься образовательной деятельностью, подготовкой и повышением квалификации кадров, занимающихся территориальным развитием, - добавил он.