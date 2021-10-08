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Меркель и Эрдоган встретятся в Стамбуле через неделю

Меркель и Эрдоган встретятся в Стамбуле через неделю

На следующей неделе канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Стамбул, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, встреча лидеров двух стран состоится 16 октября.

"Турция для нас является важным партнером. Даже если есть различия во мнениях и критика с нашей стороны, мы считаем, что критику эту надо высказывать напрямую", - цитирует его ТАСС.

Зайберт отметил, что есть ряд международных тем, которые объединяют обе страны ввиду геостратегического положения Турции. Он добавил, что важную роль также будут играть вопросы миграции.

Напомним, 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий вовсе уйти из политики.

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Вестник Кавказа

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